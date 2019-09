Agility Dog: due giovani promesse riminesi al Trofeo nazionale Kinder + Sport 2019 del CONI

Due atlete della ASD Urbandog di Rimini parteciperanno al Trofeo Kinder + Sport che si terrà in Calabria (Crotone e Isola di Caporizzuto) dal 26 al 29 Settembre 2019 sotto alla bandiera della FIDASC - Federazione di riferimento del CONI per gli sport cinofili e nello specifico l’Agility Dog. Eleonora Lami (quattordici anni di Poggio Torriana) gareggerà con due cani: Lucky (meticcio) e Bre Bre (Border Collie) e Emma Paparo (dieci anni di Villa Verucchio) con Jamee (Border Collie). La 6a edizione del Trofeo CONI Kinder+ Sport vedrà la partecipazione di 43 Federazioni che si cimenteranno in ben 60 diverse discipline sportive, pronte a contendersi il titolo di Campione per ciascuna disciplina. Per quanto riguarda l’Agility, 40 atleti di FIDASC (in rappresentanza di 10 regioni italiane) per la seconda volta nella storia sportiva italiana, parteciperanno insieme ai loro cani ad un evento sportivo prestigioso ed in piena sintonia con lo slogan della manifestazione “Vivi il tuo sogno”.