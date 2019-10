Al Misano Classic Weekend tante moto storiche in pista e la voce della MotoGp Guido Meda

Tra gli ospiti della settima edizione del Misano Classic Weekend, l’evento dedicato alle moto che hanno fatto la storia del motociclismo e che chiude la stagione 2019 di Misano World Circuit, c'è anche la voce del Motomondiale, Guido Meda. Anche il giornalista di Sky ha preso parte alla manifestazione che ogni anno riunisce migliaia di visitatori rappresenta una vera e propria reunion di appassionati che possono ammirare e toccare pezzi “storici” delle più famose case costruttrici; collezionisti e team che si ritrovano, non a caso, in questa terra della Riders’ Land che ha dato vita all’infinito protagonismo di tanti campioni.

Clou della manifestazione di sabato il Campionato Europeo Vintage Endurance, con 450 piloti in moto nelle 21 classi previste, che hanno dato vita alle 11 gare in programma, con oltre 120 Moto Club italiani e team esteri. Tra le gare anche la 4 ore Endurance, che vede a MWC l’unica prova in Italia del Campionato Europeo e la tappa finale del Campionato Italiano. 52 equipaggi per una gara con un’affascinante partenza in “stile Le Mans”, coi piloti allineati a bordo pista e moto pronte a scattare sul bordo opposto.

Fari puntati anche sull’emozionante neonato Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance. Gli ingredienti del suo successo sono anche nel format, con equipaggi di due piloti impegnati in gare “mini endurance” di un’ora, e da una moto facile e intuitiva. Tra i piloti in Gara anche i giornalisti Aldo Ballerini, (insieme ad Antonella La Tramontana) del Team Ufficio Stampa, Maurizio Vettor e Luca Frigerio (Team Ufficio Stampa 2) e Meda con Gianfranco Guareschi come secondo pilota del Team Canottieri Moto Guzzi 2.