Alla Rinascita 94 punti non bastano: contro Faenza l'unico ko nel pre-campionato

Prima ed unica sconfitta pre-stagionale per Albergatore Pro che al PalaCattani di Faenza deve ancora rinunciare agli infortunati Francesco Bedetti e Moffa, oltre all'assente Vandi, ma prova in tutti i modi a non demordere davanti ad una buonissima Faenza e riesce ad arrivare fino al -4 nel finale dopo essere stata sotto di oltre 10 punti fino alla fine del terzo quarto. Domenica 29 settembre alle ore 18 al Flaminio c'è l'esordio in campionato contro Pallacanestro Senigallia.



La partita comincia nel segno dei padroni di casa che grazie ai centimetri di Sgobba creano qualche grattacapo alla difesa dei ragazzi di Bernardi, i quali faticano a trovare la consueta fluidità in attacco e si affidano alle giocate spalle a canestro di Rinaldi che prova a tenere a galla i suoi. Albergatore Pro tenta di rifarsi sotto nel secondo quarto, ma Faenza non si scompone e grazie agli ingressi positivi di Tiberti E. e del giovane Oboe riesce addirittura ad allungare sul +14: qualche sbavatura in difesa da entrambe le parti nei primi 20'. Terzo quarto a due volti: i primi 6' favoriscono ancora i padroni di casa che continuano a creare problemi ad Ambrosin e compagni, ma l'ingresso di un volenteroso Chiari cambia progressivamente il volto di Rimini che pareggia il parziale e comincia a macinare punti anche col tiro da tre. RBRvuole vincere e si riporta subito sotto la doppia cifra di vantaggio grazie alle bombe di Pesaresi, ma Oboe e Sgobba si fanno sentire con canestri molto pesanti e frenano l'avanzata biancorossa; Albergatore Pro arriva fino al -4, ma Faenza non sbaglia nel possesso successivo e si garantisce la vittoria.