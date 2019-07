Altri rinforzi per il Rimini: firmano anche i difensori Mario Finizio e Federico Scappi

Nuovo rinforzo per il Rimini. Si tratta del difensore classe 1992 Mario Finizio. Dopo l’esordio in D nella stagione 2010-11 con la maglia della Fortis Juventus (31 presenze e 2 reti), quattro anni all’Ischia Isolaverde, due in D e altrettanti in C2, per un totale di 93 gettoni di presenza e un gol. Nel campionato 2015-16 il passaggio alla Casertana, in Serie C, società nella quale ha militato per tre stagioni scendendo in campo 69 volte. Nello scorso campionato l’esperienza alla Vibonese, sempre in categoria, per un totale di 33 gettoni di presenza.

Contrattualizzato anche il difensore, classe ’94, Federico Scappi, aggregato alla squadra sin dal primo giorno di lavoro agli ordini di mister Renato Cioffi. Il neo-biancorosso ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2012-13 in C1 con la Reggiana collezionando 16 gettoni di presenza. Sempre con la formazione granata ha disputato il campionato successivo con 5 presenze all’attivo. Poi tre stagioni in Eccellenza con le casacche di Lentigione, Luzzara e Fidentina per complessive 75 presenze impreziosite da 13 reti. Nelle ultime due stagioni il ritorno nel Luzzara, in Promozione, con 61 gettoni di presenza e ben 21 reti.