Ancona mette i brividi alla Rinascita: decisivi i canestri di Rinaldi

L'Albergatore Pro vince con non pochi brividi anche contro l’Ancona di Niccolò Rinaldi per 77-70. Avanti 26-19 nel primo e 20-12 nel secondo, i biancorossi hanno subìto il ritorno dei marchigiani, arrivando a solo due punti dai padroni di casa con una bomba di Centanni (70-68). Coach Bernardi deve ringraziare san Tommaso Rinaldi, decisivo nel finale: il play prende per mano squadra, mantiene il sangue freddo e regala i canestri decisivi per il 77-70 finale. Tommy vince il duello col fratello Niccolò e scalda un Flaminio tutto cuore che attende con fibrillazione il derby con i Tigers a Cesena.