Andrea Montanari firma la sua fedeltà col biancorosso

Andrea Montanari, centrocampista classe ’87, sarà un giocatore biancorosso anche per la prossima stagione. Andrea è infatti reduce da due campionati con la maglia a scacchi, il primo in Serie D con 31 gettoni di presenza e il secondo, l’anno scorso, in C con 35 presenze e una rete.

Intanto sono state rese note le designazioni arbitrali relative alla prima giornata di campionato. Lincontro Rimini-Imolese, in programma domenica con inizio alle ore 17.30, è stato affidato a Filippo Giaccaglia di Jesi. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Franco Stefano di Padova e Alessandro Munerati di Rovigo.