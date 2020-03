Antonelli: "Mi devo operare alla spalla, non parteciperò alla prima gara di Moto3"

Brutte notizie per il pilota cattolichino della Sic58 Squadra Corse Niccolò Antonelli che, per un problema alla spalla, sarà costretto a saltare la prima tappa del campionato di Moto3 in Qatar. Ad annunciare i problemi fisici è lo stesso Nicco23 che ha spiegato che "a seguito del riacutizzarsi del dolore alla spalla sinistra dovuto all'incidente di Jerez de la Frontera durante i test ho deciso, assieme al mio Team, al professor Porcellini e Paolo Simoncelli, di risolvere il problema chirurgicamente. E’ stata una decisione difficile, ma necessaria, per tornare più forte di prima per il proseguo del campionato". L'operazione alla spalla è prevista per mercoledì e lo stesso Antonelli ha promesso di tenere aggiornati i suoi fan sul decorso post operatorio dell’intervento e sulla riabilitazione per poi promettere: "Lavorerò duramente per essere in pista il prima possibile".