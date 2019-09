Aragon, in Moto3 e Moto2 la pole parla spagnolo

Pole position ad Aragon nella Moto3 per Aron Canet. Il pilota spagnolo del Max Racing Team ha fatto registrare il tempo più veloce in 1:58.197, precedendo Ai Ogura e Carlos Tatay. Male il leader del mondiale Lorenzo Dalla Porta, soltanto dodicesimo, mentre c'è grande soddisfazione per il Team Sky V46 col quinto tempo di Celestino Vietti. Terza fila per Tony Arbolino e il vincitore di Misano Tatsuki Suzuki. Solo 17esimo Andrea Migno. In Moto2 pole di Alex Marquez (1:52.225) a precedere di un decimo Augusto Fernandez, rivale per il mondiale. Prima fila completata da Brad Binder. Quarto Luca Marini, ottavo Nicolò Bulega. Solo undicesimo Lorenzo Baldassarri davanti al poleman di Misano, Fabio Di Giannantonio. Ventesimo Enea Bastianini, dolorante al piede dopo l'infortunio subìto in Austria.