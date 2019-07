Asciutto o bagnato, a Misano Pirro vince strapazzando gli avversari

Cambiano le condizioni atmosferiche, ma non il risultato. Dopo aver dominato gara 1 sull’asciutto, Michele Pirro e il Barni Racing Team piegano tutti gli avversari in modo netto anche sul bagnato. Il #51 vince gara 2 ancora una volta per distacco (sesta vittoria stagionale su otto gare), mantenendo la testa della corsa dall’inizio alla fine. Grazie a questo risultato il suo vantaggio in campionato sul secondo sale così a 62 punti e già nel prossimo round al Mugello Pirro potrebbe laurearsi Campione italiano Superbike per la quarta volta.

Gara 2 - Nella domenica al Misano World Circuit Marco Simoncelli la pioggia intermittente è stata assoluta protagonista rendendo impossibile capire quali sarebbero state le condizioni della pista fino a pochi minuti dall’inizio della gara. Partiti con pista bagnata e con qualche goccia d’acqua la pioggia è cessata nelle primissime fasi di gara e il tracciato è andato asciugandosi molto velocemente, Pirro è stato il migliore a interpretare la situazione: ha spinto nella prima parte per costruirsi un vantaggio rassicurante e ha tenuto un passo regolare, ma allo stesso tempo veloce, per il resto della corsa. Alla fine è transitato sotto la bandiera a scacchi con quattro secondi di vantaggio sul più diretto inseguitore. Il Campionato Italiano velocità si ferma adesso per la pausa estiva, ma al Mugello, nel prossimo round Pirro avrà a disposizione il primo match point per diventare campione italiano Superbike 2019 già in gara 1. In caso di vittoria, il pilota del Barni Racing Team sarà campione se Savadori otterrà un risultato peggiore del quarto posto.

Foto di Marzio Bondi