Assen amara per Antonelli: super rimonta dopo una penalità

Va a Tony Arbolino un avvincente Gran Premio d'Olanda classe Moto3. È stata una gara ricca di colpi di scena e penality. Il portacolori del team Snipers ha battuto in volata Lorenzo Dalla Porta, mentre in terza piazza si è piazzato Jakub Kornfeil. Solo ottavo Niccolò Antonelli, la cui gara è stata condizionata da una Long Lap Penalty. Il portacolori del team Sic58 è stato protagonista di una furiosa rimonta. Per Arbolino si tratta del secondo successo stagionale, mentre Dalla Porta è di nuovo a ridosso del leader Aron Canet, solo 12esimo. Altro zero importante per Masiá, costretto al ritiro per problemi tecnici, mentre sono caduti Arenas, Binder e Migno. In un incidente a sei giri dalla fine sono caduto alla curva 5 Toba, Suzuki, Fernández e Vietti.