Auto protagoniste in tredici gare a 'Misano World Circuit'

Giornata clou domenica a Misano World Circuit per il Gruppo Peroni Race. In pista le quattro ruote nelle classi Coppa Italia, Master Tricolore Prototipi, Novecento GT Race Cup, Campionato italiano Autostoriche, Entry Cup, 2 Ore Endurance Champions Cup (Ecc). Un programma denso anticipato, venerdì sera al termine delle libere, da un’inedita sfida in bicicletta fra 20 protagonisti dei diversi campionati.

Dalla competizione in bicicletta a quella su quattro ruote, domenica sono in programma tredici gare, la prima alle 9.00, l’ultima alle 18.15. Particolarmente combattuta si preannuncia la Coppa Italia, trofeo nazionale Turismo con classe riconosciuta TCR, che arriva in Romagna con una classifica cortissima: tre sole lunghezze fra il leader Fabio Fabiani (Audi RS3 LMS TCR DSG – Bf Motorsport) e gli inseguitori Jacopo Guidetti (Cupra TCR DSG – Bf Motorsport) e Daniele Cappellari (Volkswagen Golf GTI TCR – Crc). Nel Master Tricolore Prototipi griglia di partenza particolarmente ricca con Walter Margelli (Norma M20 Cn2 – Cms Racing Cars) determinato a raccogliere punti per rafforzare la propria leadership, sempre inseguito dal campione in carica Michele Liguori (Osella Pa21S – Scuderia Vesuvio). Grandi numeri per il Campionato italiano Autostoriche, che si presenta al via con un’accesa lotta nei quattro Gruppi. Riflettori puntati anche sulle briose Renault Twingo della Entry Cup. L'uomo da battere è il leader del campionato, Paolo Tartabini, pronto a giocarsi il primato anzitutto con Manuel e Giuseppe Marech, i più immediati inseguitori in classifica.