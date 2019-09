Bagarre in pista e divertimento tra minimoto elettriche e go kart alla Spurtleda58

Eventi ogni giorno, mentre cresce l’attesa e l’adrenalina in vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, all’insegna dei colori del progetto "Ride On Colors", delle iniziative collaterali e del successo commerciale. Quello di mercoledì è stato il grande giorno de "La Spurtleda 58" alla Pista Go Kart Riviera Verde, a Portoverde. In programma un’area espositiva con mostra di moto storiche, moderne e speciali. Si sono svolte esibizioni in pista con giovani piloti FMI su moped (cinquantini elaborati). E' seguita una sfida fra ex piloti e giornalisti su kart e ThunderVolt. In serata il via alla Spurtleda58, gara di kart con i piloti delle 4 categorie del Motomondiale. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Marco Simoncelli.

Fotoservizio di Marzio Bondi