Bagno di folla al Misano World Circuit per i "bisonti della strada". Attesa per chef Rubio

Bagno di folla per la prima giornata al Misano World Circuit dedicata al mondo “camion” con il Misano Petronas Urania Grand Prix Truck. "Da 27 anni - commenta il managing director di Mwc, Andrea Albani - questa è la grande festa per il mondo dei professionisti del trasporto. In questi anni si sono aggiunte la componente di business e la forte propensione all’innovazione tecnologica centrata sulla sostenibilità. Il dato sull’indotto conferma quello contenuto nel monitoraggio commissionato un anno fa a Trademark Italia, che fissava a quasi 14 milioni l’indotto economico prodotto nel 2018. Ringraziamo il campus di Rimini e i ragazzi che si sono impegnati nello studio, ulteriore testimonianza delle relazioni virtuose che vedono protagonista Mwc sul territorio”.

Federica Santucci, Gunel Asadullayeva, Laura Bonanni, Orlando Pivi e Yashar Jafarli, sono i cinque studenti che hanno focalizzato il loro studio su tre obiettivi: analizzare l’impatto economico dell’evento nell’area, iniziative per incrementare il numero di visitatori all’evento e generare l’attenzione di imprese verso la partecipazione alla manifestazione. Il Grand Prix Truck, che ha ormai consolidato un pubblico di oltre 40.000 appassionati, secondo lo studio, è destinato a crescere a breve del 12-15%. Ogni spettatore è stimato spenda mediamente 150 euro al giorno, di cui 41% per alloggio, 25% cibo e bevande, 19% per shopping, 6% per il trasporto e il restante 7% per altro.

In pista la spettacolare esibizione dei camion che corrono in pista, con il FIA European Truck Racing Cup che prende il via proprio con la tappa a Misano. L’ultima e ottava tappa conclusiva si terrà in Spagna a Jarama, il 5 e 6 ottobre prossimi. La Gara 1 è stata vinta dal tedesco Jochen Hahn su Iveco, seguito dal ceco Adam Lacko su Freightliner e lo spagnolo Antonio Albacete su Man. Domenica la seconda giornata di gare: alle 9.15 warm up e dalle 10.30 alle 10.55 prove cronometrate. Alle 13.10 si parte con Gara 3 e alle 15.20 via a Gara 4 con i primi otto della gara precedente che partiranno in ordine rovesciato. Alle 16.30 nuovo appuntamento al paddock con stampa e appassionati per dare il via alle 17.00 alla parata dei truck decorati che scenderanno in pista per concludere il weekend.

Tra gli ospiti più attesi del weekend, Chef Rubio che domenica sarà ospite di Petronas Lubricants International al Village di CamionSuperMarket. La star televisiva molto amata dal pubblico per i suoi programmi cult come Camionisti in Trattoria incontrerà i fans nella mattinata all’interno dell’autodromo e seguirà le avvincenti gare di truck dall’area vip Petronas.

I decorati

La parata dei camion decorati, vere e proprie opere d’arte viaggianti, ha raggiunto quest’anno il maggior numero di partecipanti con oltre 200 presenze. Provengono da tutta Europa, ma ci sono anche tanti italiani e una donna con la sua “Sirenetta”. Antonella Gallo è una siciliana di Milazzo, che da 19 anni fa questo mestiere con professionalità, ironia, senza dimenticare la sua femminilità. La due giorni di esibizione si concluderà domani con la sfilata dei decorati, che i proprietari personalizzano con grafiche dai soggetti fantasiosi, ingaggiando una vera e propria sfida per il primato del camion più originale.