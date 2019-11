Basket in carrozzina serie B, la Nts ospita l'Hp Unicep Torino

La Nts Riviera Basket Rimini ritorna al Carim di via Cuneo per il terzo turno del campionato nazionale di serie B forte del suo straordinario pubblico e della precisa volontà di far bene e portare a casa il primo successo stagionale. L'avversaria di turno è l'Hp Unicep Torino, che, come la Nts Riviera Basket, ha perso le prime due contro Brescia e Seregno realizzando bottini modesti. Sulla carta è avversaria abbordabile, ma i rivieraschi non devono farsi illusioni perché lo scorso anno capitolarono in entrambe le sfide. La Nts è cresciuta e sa bene quanto sia complicato affrontare un campionato di questo livello e il coach Angelo Loperfido tiene tutti sulla corda per ottenere il massimo da tutta la formazione indipendentemente dai minuti in campo. Serviranno concentrazione e determinazione al 150% e tanto calore sugli spalti. L'appuntamento è domenica alle 15.