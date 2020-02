Basket, la lunga trasferta non sorride all'Nts Riviera: ko a Torino

L'Nts Riviera Basket cade contro l'Hp Uiceo Torino col punteggio di 46 a 34. Partiti benissimo con la giusta determinazione e la necessaria intensità tanto da chiudere in vantaggio il primo quarto col minimo scarto i romagnoli hanno tenuto discretamente l'inevitabile ritorno dei torinesi nel secondo quarto subendo un minimo passivo comunque recuperabile.

L'avversaria era abbordabile e la si poteva contenere ma, purtroppo, al ritorno in campo dopo l'intervallo lungo Nts ha prima perso il contatto, vittima del proprio limite dato dagli errori al tiro ravvicinato poi si è sciolta come neve al sole contunuanto a sbagliare una larga serie di conclusioni nel quarto finale mentre Torino, sfruttando la maggior qualità a rimbalzo e precisione al tiro, ha preso il largo quel tanto che basta per portare a casa una vittoria tranquilla.

Ora c'è una pausa lunga prima dell'ennesima gara esterna a Seregno (Milano) dell'8 marzo. Manca ancora l'ufficialità del recupero a Bologna che avverrà probabilmente dopo il turno casalingo del 15 marzo.

Tabellino

HP UICEP TORINO - NTS RIVIERA BASKET RIMINI 46-34

I parziali: 13-14 / 23-20 (10-6) / 33-26 (10-6) / 46-34 (13-8)

Il tabellino di NTS RIVIERA BASKET RIMINI

Martinini 10, Loperfido 10, Gardini 4, Bonato 4, Acquarelli 4, Storoni 2, Adil, Rodriguez.