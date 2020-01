Basket, la Rinascita saluta "Picio" Bianchi: "Nello sport si fanno delle scelte, a volte dolorose"

Si conclude l'avventura di Nicola Bianchi con la casacca della Rinascita Basket Rimini. La società, comunicando la rescissione consensuale del contratto, ringrazia "Picio" "perché fa parte, al pari di tutti i suoi compagni, dell'alba della "Rinascita" del basket riminese, avendo messo la sua impronta indelebile

sulla cavalcata trionfale dalla C-Gold alla B. "Picio", in questo anno e mezzo di militanza biancorossa, ha lasciato sulle tavole del parquet del Flaminio tutte le gocce di energia a disposizione per la causa".

"Nello sport si fanno delle scelte, a volte dolorose, e si colgono le opportunità, dovendo al contempo 'rinunciare' a qualcosa o qualcuno per via dei regolamenti federali - continua la società -. Per questo salutiamo "Picio", ricordandolo mentre ruba una palla ad un avversario, corre in contropiede, mentre spara una tripla sullo scarico o regala un sorriso ad un bambino nelle palestre riminesi; siamo certi che lo farà ancora ovunque lo porti il suo futuro".