Basket, la Rinascita schianta Bologna: grande festa al Flaminio

Festa grande per la Rinascita Basket al Flaminio. I biancorossi schiantano Bologna in Gara 1 della finalissima davanti a 2800 tifosi. I ragazzi di coach Bernardi danno l'accelerata decisiva nel secondo quarto grazie alla premiata ditta fratelli Bedetti per poi continuare imperterriti a condurre nel punteggio fino alla fine! MVP Luca Bedetti con 21 punti (9/14 al tiro), molto bene anche il fratello Francesco con 19 punti e 6 falli subiti. Buona prestazione anche per Moffa (12 punti). Giovedì sera si disputerà Gara 2 a Bologna. La serie è al meglio delle tre partite.

La partita

Per i primi 5' Albergatore Pro si affida esclusivamente alle giocate di Luca Bedetti che semina il panico sotto le plance ma Bologna, spinta dal duo Cortesi-Fontecchio, risponde a tono e passa in vantaggio con i liberi di Polverelli; la tripla di Bianchi ed i liberi di Francesco Bedetti riportano avanti i padroni di casa a fine primo quarto. RBR spacca la partita nel secondo quarto: 8-0 con le triple di Francesco Bedetti, Fontecchio tenta di tenere a galla i suoi ma Albergatore Pro detta legge in area e segna tanti punti in lunetta prima di piazzare un parziale di 9-0 che chiude il primo tempo e mette una serie ipoteca sulla partita. Nel terzo quarto Rimini chiude definitivamente la pratica con un altro 9-0 dopo che la tripla di Legnani aveva ridato un po' di speranza agli ospiti: si scatenano Pesaresi da tre e Broglia ed i fratelli Bedetti sotto canestro e dalla lunetta. Negli ultimi 10' si scatena Moffa con triple, schiacciate ed affondi al ferro; standing ovation per i fratelli Bedetti e Bernardi concede spazio anche ai 2000 Chiari e Guziur.

TABELLINO RBR: Ramilli (0/3), Rivali 4 (1/2, 0/1), Broglia 9 (1/3, 1/1), Bedetti F. 19 (5/8, 2/4), Bedetti L. 21 (9/12, 0/2), Bianchi 5 (1/2, 1/4), Pesaresi 7 (1/4, 1/3), Moffa 12 (4/6, 1/5), Dini NE, Chiari, Saponi (C) (2/4), Guziur (0/1 da tre). All. Bernardi, Brugè.

TABELLINO BOLOGNA: Legnani 5 (1/2, 1/4), Fin 5 (2/4, 0/5), Fontecchio 11 (4/7), Folli 2 (1/4, 0/4), Cortesi (C) 10 (2/6, 1/4), Poluzzi 7 (2/3, 1/4), Mazzocchi NE, Polverelli 6 (2/6), Losi (0/2, 0/1), Guerri (0/2, 0/1), Antola NE, Bartolini NE. All. Lolli, Mezzetti, Rota.