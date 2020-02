Basket serie B, la capolista Fabriano frena la corsa della Rinascita

Dopo undici vittorie consecutive ed oltre due mesi e mezzo d'imbattibilità, Albergatore Pro torna alla sconfitta al PalaGuerrieri della capolista Fabriano. Una partita dai due volti: nel primo tempo è Rimini a brillare giocando una pallacanestro aggressiva soprattutto in attacco, poi s'inceppa la produzione degli Heroes con soli sette punti segnati durante il terzo quarto e questo ha spostato l’inerzia della partita a favore dei padroni di casa che hanno ritrovato fiducia e sono riusciti a contenere l’ultimo tentativo di rimonta RBR negli ultimi sgoccioli di partita.

La partita

Pronti via ed i biancorossi spingono subito sull'acceleratore con Luca Bedetti e Broglia (4-10 al 4’), ma Fabriano non si fa sorprendere e sorpassa con la tripla di Radonjic (15-14 al 7’). I marchigiani provano a limitare l’attacco riminese: Paolin firma il +6 al 15’ (33-27) costringendo Bernardi al timeout, ma RBR reagisce e torna di nuovo avanti con i liberi di Simoncelli (37-38 al 19’) prima della bomba di Broglia sulla sirena dell'intervallo lungo. Il gioco riprende ed Albergatore Pro raggiunge il massimo vantaggio con la tripla di Francesco Bedetti (42-52 al 22’), ma proprio nel miglior momento della partita per Rimini improvvisamente l'attacco s'inceppa e Fabriano piazza un break di 13-0 che ribalta la situazione. I biancorossi continuano a litigare col canestro ed i padroni di casa ne approfittano per consolidare il vantaggio: la schiacciata di Radonjic (69-54 al 34’) costringe di nuovo Bernardi al timeout, RBR torna a segnare nei minuti finali ma i marchigiani non scendono mai sotto la doppia cifra di vantaggio e controllano il risultato fino al fischio finale. L'Albergatore Pro RBR tornerà in campo domenica 23 febbraio alle 18 al PalaCastrum di Giulianova per l'ottava giornata di ritorno.