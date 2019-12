Basket serie C, match difficile per Bellaria: l'ostacolo è la capolista Fidenza

E' una trasferta difficile quella che aspetta il Bellaria Basket. Domenica, infatti, la squadra di Maghelli è di scena a Fidenza (palla a due alle ore 18), sul parquet di una delle due leader del girone (l'altra è la Cestistica Argenta) con 20 punti (il Bellaria è al quarto posto con altre cinque squadre a 14), con una sola sconfitta (contro Correggio, alla quinta giornata). Come quella romagnola anche la squadra di coach Cavalieri è una matricola eppure gli obiettivi sono diversi: a Bellaria si pensa alla salvezza prima di tutto, a Fidenza alla promozione in C Gold visto che la squadra è costruita per vincere, con giocatori di categoria di spessore e un paio che hanno frequentato in passato la Legadue - come l’ala alta ex Piacenza Riccardo Perego (terzo marcatore con 17,5 punti di media) – e la serie B come il play Enrico Massari (nell’ultima stagione promosso in B con Soresina).

A complicare il compito del Bellaria ci sono le defezioni importanti del giovane Crabs Filippo Rossi, che partecipa ad un torneo internazionale, e di Sirena (debutterà nel prossimo match casalingo contro Novellara) e il punto interrogativo riguardante Foiera, in fase di recupero dopo un infortunio al ginocchio (solo prima del match ci capirà se sarà della partita), mentre Brighi, rimessosi dalla influenza, non sarà certamente al meglio della condizione.