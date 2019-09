Basket serie D, al comando dal primo quarto: buona la prima della Stella

Buona la prima. Il Primo Miglio Stella Basket passa contro il Pgs Welcome Bologna col punteggio di 69 a 62. La Stella costruisce nel primo quarto il vantaggio che mantiene fino alla fine, infatti i periodi successivi si chiudono con un vantaggio massimo di 2 punti. Nel corso della partita la squadra di casa riesce a costruire un vantaggio massimo di 11 punti, sempre ricucito dal Pgs con Tapia che colpisce da fuori (4 bombe) e Bush che ingaggia un bel duello con Del Turco.

Tutti i giocatori della Stella portano il loro contributo: miglior rimbalzista il play Verni con 9, contrubuisce a limitare i 13 rimbalzi offensivi catturati dagli avversari che fruttano 8 punti sui secondi possessi; una nota per l’under Insero, poco produttivo in attacco, ma sempre presente in difesa e nella costruzione del gioco (4 assist). Distante e Quartulli si occupano dei lunghi avversari e portano un prezioso contributo, il solito Del Turco porta in dote 23 punti, 8 rimbalzi e 8 falli subiti (7 su 8 dalla lunetta); Pinto, nel finale, quando gli ospiti si avvicinano ad un punto di distanza mette a segno 12 dei suoi 17 punti che ristabiliscono le distanze. Una nota di merito per coach Casoli che gestisce la squadra con tranquillità riuscendo a dare spazio a quasi tutti i giocatori a referto.

Primo Miglio Stella Basket – Pgs Welcome Bologna 69 62 (18-13, 30-26, 47-41)

Stella: Tonti, Coralli, Bartoli ne, Bollini, Verni 9, Pulvirenti 4, Distante 6, Bindi, Insero 4, Pinto 17, Quartulli 6, Del Turco 23. All. Casoli, Polverelli.

Pgs Welcome Bologna: Benassi, Lelli 4, Bignami, Bernardi 2, Tapia 24, Bernardini 2, Guerra 10, Lamborghini 2, Giuliani, Barone ne, Fontana 8, Bush 16. All. Roveri, Pullega.