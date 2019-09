Beach Volley Kiklos, ultimo atto della stagione

Tutto pronto per l’ultimo evento Beach Volley Kiklos della stagione 2019, in programma da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Tre giorni di sport e divertimento che vedranno protagonisti 700 partecipanti e quasi 300 squadre a sfidarsi nei tre tornei 2x2 maschile e femminile, 3x3 maschile e femminile e 4x4 misto. Al Beky Bay saranno allestiti più di 40 campi: si sfideranno pallavolisti e beacher provenienti da tutta Italia (Lombardia, Toscana, Piemonte in testa) oltre ai fedelissimi dalla Svizzera e una delegazione dalla Spagna.

Nonostante lo slittamento di data in avanti a metà settembre, l’ultimo evento Kiklos della stagione, giunto alla sua nona edizione, registra l’ennesimo incremento: un centinaio di persone e oltre 50 squadre in più rispetto all’anno scorso. A farla da padrona, sempre il 4x4 misto con 70 formazioni registrate. Un ultimo weekend, dunque, di sport e vacanza: la ricetta perfetta per chiudere in bellezza la stagione.

In campo con Kiklos ci saranno partner eccellenti: Wilson, in qualità di partner tecnico (tutte le partite dai quarti di finale in poi, verranno giocate con il pallone AVP Official II) e Radio RDS, in qualità di official radio. Infine, come ogni Kiklos che si rispetti non mancheranno gli appuntamenti di baldoria tra spritz party, piadinata, scatenati happy hour al tramonto e le feste serali al Mito Mapo Club e al Beky Bay.