Tornei Kiklos, dopo il successo del volley i giovani atleti sono pronti per le sfide di basket

A Bellaria grande successo per il 20° Kiklos Sand Volley 3x3 maschile/femminile – 4x4 mix – 2x2 mix dello scorso weekend. 2.000 partecipanti e oltre 540 squadre hanno dato vita a tre giorni estivi di beach volley e feste in spiaggia. Un evento che ha appassionato tanti amatori ma anche diversi professionisti, come Serena Ortolani - opposto a Monza nonché argento ai Mondiali Giappone 2018 –, Laura Melandri – centrale a Monza – e Stefano Mengozzi – centrale a Vibo Valentia. Oltre alla presenza di una delegazione di beachers dal Belgio.

Tra sabato e domenica pomeriggio si sono svolte le finalissime sul campo centrale. Le partite ad eliminazione diretta, dai quarti di finale in poi, sono state giocate con il pallone Wilson, Official Game Ball. I vincitori. 3x3 Maschile “Solo panca piana… del fisio” (RN); 3x3 Femminile “Last minute” (RN); 4x4 mix “W la Samsung” (RN); 2x2 mix Top “Fedi-Bertozzi” (AO/FC); 2x2 mix Fun “Pavan-Desiderati” (PN).

Soddisfatti Rossano Armellini e Giacomo Gentili, soci fondatori di Kiklos: “Accantoniamo con grande soddisfazione i tornei open, ci ripensiamo a settembre. Ora ci dedichiamo all’ultima manifestazione giovanile in programma per quest’anno, la Kiklos Summer Cup . Un evento unico nel suo genere perché mette insieme diverse discipline: basket, beach volley, beach rugby e calcio”. Il primo atto dedicato alla palla a spicchi si svolge questo weekend (8-9 giugno), il secondo atto (beach volley, beach rugby, calcio) andrà in scena il prossimo fine settimana (14-16 giugno).

Bellaria Igea Marina e Viserba di Rimini sono pronte ad ospitare ben 1.500 sportivi e oltre 60 società da tutta Italia, provenienti principalmente da Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Umbria. Viserba di Rimini ospiterà cinque categorie di basket: aquilotti maschile, esordienti maschile, gazzelle femminile, under 13 maschile/femminile. Il Beky Bay a Bellaria Igea Marina ospiterà cinque categorie di beach volley: under 12, 13, 16, 19 maschile/femminile (spazio anche al torneo 6x6 misto per gli accompagnatori), nonché la tappa federale di beach volley 2x2 Under 19 maschile/femminile e tre categorie di beach rugby: under 12, 14, 16. Lo Stadio Enrico Nanni ospiterà le finali nazionali della Coppa Mongolfiera, il torneo di calcio 7 contro 7 della categoria Pulcini.