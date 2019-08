Belvedere, niente play-off, ma finisce vincendo

Nonostante l'appendice "thrilling" il colpo di scena finale non c'è stato. A decidere la stagione del Belvedere sono stati due scampoli residui di partite non completate per il maltempo. Il Fano, che era sotto per 4-3 al tie-break, è riuscito a vincere la partita (5-4) con il Cupramontana nella mezza ripresa a disposizione. Già questo risultato portava ai minimi termini le possibilità di play-off del Belvedere, che a sua volta ha inciampato nei tre inning finali che completavano la partita sospesa sul 3-3 al settimo con il Potenza Picena il 26 maggio. Nel suo settimo attacco Riccione partiva con un uomo in prima e zero out, ma la ripresa si chiudeva con il punto del vantaggio in terza base. La mini-partita è stata decisa nell'ottavo attacco (ma primo della giornata) del Potenza Picena, tre punti frutto di due valide, un colpito ed un errore. Un 3-6 troppo ampio da recuperare negli ultimi due assalti, in cui il Belvedere non ha toccato valide.

E così "garadue" è diventata la partita del commiato da una stagione non fortunata dal punto di vista dei risultati (il terzo posto è frutto di troppe sconfitte di misura) e "segnata" inesorabilmente dal nomadismo tra i diamanti della zona per partite e allenamenti, per la “diatriba” dello Stadio "Andrea Neri". E' stato un bel finale, perché il Belvedere si è imposto 3-2 al termine di una partita tiratissima. Gli ospiti hanno segnato 2 punti nella prima ripresa sfruttando un errore e due valide, poi le saracinesche si sono chiuse sui lanci Bellettini (splendido vincente con 6 rl, 4 bvc, 6 so, 0 bb, 0 pgl) prima, Biondi (2 rl, 2 bvc, 2 so, 0 bb, 0 pgl) e Muccini (salvezza con 1 rl, 0 bvc, 0 so, 2 bb, 0 pgl). Il Belvedere ha costruito la rimonta punto su punto: svantaggio dimezzato al secondo inning (doppio di Lucena e valida di Pandolfi), pareggio al quarto (doppio di Salvoni) e vantaggio decisivo al quinto (singolo di Moretti). Brivido finale al nono, quando gli ospiti hanno i due punti della vittoria in base, ma l'ultima battuta si spegne nel guanto di Salvoni.

Ora inizia una lunga pausa per il Belvedere, anche se per molti dei giovani della franchigia con i Falcons ci saranno le fasi nazionali del torneo Under 18. Difficile al momento prevedere il futuro di una squadra senza città e senza campo per allenarsi, ma le motivazioni non mancano.