Boxe Polisportiva Riccione: Erica Montalbini pareggia con l’ex campionessa italiana Dorota Kusiak

Ancora una trasferta positiva per la Boxe Polisportiva Riccione. Domenica a Ferrara nella interessante riunione organizzata dalla Costantino Boxe con il patrocinio del Comune nel quartiere GAD della città estense. Erica Montalbini nel match clou della serata si è giocata la rivincita del precedente incontro contro la beniamina di casa Dorota Kusiak (Elite 1^ Serie -60 kg), atleta di livello europeo ed ex campionessa italiana. Come già accaduto a maggio, il match è terminato in parità, ma questa volta il verdetto è stato fin troppo stretto per Erica dopo un incontro molto combattuto. Niente da fare invece per Victor Buga (Elite 1^ serie -64 kg), che ha incontrato i guantoni di Joseph Okoye, l’atleta di casa reduce da quattro incontri vinti prima del limite. Victor Buga non ha fatto un passo indietro e anzi, nella terza ripresa ha dato il meglio dovendo cedere però ai punti.

“Personalmente sono soddisfatto dei nostri ragazzi – dice il tecnico della Boxe Polisportiva Riccione, Ivan Cancellieri, che li ha accompagnati all’angolo – perché come sempre noto gli applausi del pubblico di casa a favore dei nostri atleti e deduco dunque che siamo stati all’altezza dei match. Colgo l’occasione per ringraziare Pino Costantino Boxe e tutto lo staff tecnico del Comitato Regionale che era presente alla serata”.