Budo Clan Riccione sugli scudi al Roma Challenge di Brazilia Jiu Jitsu

È un autentico regalo di Natale in anticipo quello che si è fatto il Budo Clan Riccione al Roma Challenge, andato in scena al PalaTorrino. Davvero eccezionali i risultati dei due atleti Pro Fighting Riccione, accompagnati a questo prestigioso appuntamento di Brazilian Jiu Jitsu dal tecnico Massimiliano Severi. A farla da padrone al Roma Challenge è stato il riccionese Gianluca Palma, pesi leggeri, che porta a casa ben 3 medaglie d’oro: una nella categoria Azzurra Master3 No Gi (senza kimono), una nell’Assoluto No Gi e una nella categoria Azzurra Master3 Gi vincendo tutte e quattro le lotte compresa quella finale.

Ottima giornata anche per il peso massimo Federico Agostini che si impone nella categoria Adult cintura bianca No Gi e coglie un argento nella categoria Adult cinture bianche. Le medaglie degli atleti riccionesi hanno contribuito a far salire il Budo Clan nazionale sul secondo gradino del podio nella classifica per società (60 quelle partecipanti) dietro al Tribe Jiu Jitsu e davanti all’Aeterna Jiu Jitsu. “Queste sono medaglie che valgono doppio – ha commentato il tecnico Severi – e doveroso grazie va a tutti gli amici che lottano con noi e ci aiutano nella nostra formazione. È stato un sabato meraviglioso”.