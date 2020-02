Calcio a 5, il Rimini.com perde ed è ultimo in classifica

È un sabato triste in casa Calcio a Cinque Rimini. La trasferta con il Real Casalgrandese vede i biancorossi tornare a casa con zero punti in saccoccia, nonostante un’altra buona partita contro un avversario superiore, e con la rocambolesca vittoria del Sassuolo per 8-6 sul Forlì, i biancorossi si ritrovano ora relegati all’ultimo posto in classifica. La vittoria per 4-1 degli emiliani è meritata, ma il Rimini.com dimostra anche oggi di stare bene mentalmente anche se il divario in campo a livello tecnico è evidente. Pensando a qual era lo stato sia mentale che tattico dei romagnoli prima della pausa natalizia sono evidenti i passi in avanti di questa squadra, ma se continuano ad arrivare buone prestazioni accompagnate da zero punti, la salvezza si allontana sempre di più, sabato dopo sabato. I biancorossi scendono bene in campo, ma la pressione dei padroni di casa costringe i riminesi sin dalle battute iniziali ad affrontare il match con un atteggiamento principalmente difensivo. Dopo nemmeno 5 minuti di gioco, il tecnico di casa sceglie di schierare il portiere di movimento aumentando così l’insistenza sulla difesa biancorossa. Gli uomini di Fallini si difendono bene con organizzazione e concentrazione, ma sotto pressione un biancorosso commette un errore e Senese ne approfitta per sbloccare l’incontro. Il Rimini, nonostante il gol di svantaggio, resta in partita ma al 15’ arriva la doccia gelata del raddoppio che porta la firma di Antonietti. Nei minuti finali del primo tempo Timpani ha una buona occasione per riaprire il match, Bartolotta però si fa trovare pronto e si va al riposo sul 2-0. Nella ripresa il Rimini.com parte alla grande, andando con cattiveria alla ricerca del gol che potrebbe rimetterli in partita. E la rete arriva, grazie alla lestezza di Tonetti che si avventa per primo sulla ribattuta del portiere nata da una conclusione potente di Moretti. I romagnoli non si accontentano e collezionano un paio di occasioni per impattare il match: di Timpani la chance più grande, con il portiere emiliano che salva tutto con un grande miracolo. Tuttavia, dopo la grande occasione riminese, il Casalgrandese trova la rete del momentaneo 3-1 con Della Grotta.

Nel finale di partita il Rimini.com fatica a riportarsi in avanti, ma non corre particolari pericoli: le rotazioni corte a disposizione di Fallini e l’infortunio nei primi minuti di Ravaioli, non aiutano di certo nella gestione delle energie. Nei minuti di recupero Tonetti è sfortunato e colpisce una clamorosa traversa, con la palla che poi sbatte sulla riga, e sul contropiede conseguente arriva il gol del 4-1 di Della Grotta al termine di un’azione che sembra esattamente lo specchio della stagione biancorossa.