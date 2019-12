Calcio a 5, il Rimini gioca bene ma non basta: il Russi si impone 2-0

Un buon Rimini.com non riesce nell’impresa e cade al PalaValli di Russi sotto i colpi dei giocatori di Caleffi. Una sconfitta che fa sicuramente male, ma che ancora una volta vede una notevole prestazione da parte dei riminesi quando si tratta di affrontare una squadra che staziona nei piani alti della classifica. Gli uomini di Gasperoni giocano un match gagliardo, approcciato sin dalle battute iniziali nel migliore dei modi, nel quale riescono numerose volte a mettere in pericolo la tenuta difensiva del Russi. Specialmente dopo il gol dell’1-0, quando i biancorossi reagiscono ottimamente rischiando più volte di impattare il match. Purtroppo, il raddoppio all’alba della ripresa rappresenta una vera e propria doccia gelata che spegne almeno in parte lo spirito di rivalsa biancorossa.

In difesa il Rimini.com gioca una partita attenta e grintosa, mentre in attacco è da sottolineare la fluidità che i giocatori riescono a trovare. Anche se il miglior aspetto da cogliere in questa serata per mister Fabio Gasperoni è quello mentale, visto che i suoi ragazzi non abbandonano mai il match perfino dopo la batosta data dal raddoppio avversario, dimostrando una tenuta psicologica alla quale non siamo del tutto abituati se pensiamo ad alcuni risultati occorsi durante questa prima parte della stagione. Tuttavia, anche questa volta non sono arrivati dei punti e fra le mani del Rimini.com non resta che una buona prestazione: la certezza è che se prestazioni del genere venissero replicate pure nel girone di ritorno, la risalita verso la salvezza sarebbe sicuramente accompagnata da molti più risultati positivi.

La prima vera occasione della partita coincide con il gol dell’1-0 dei padroni di casa, grazie alla conclusione sul secondo palo di Cedrini arrivata dopo un bel triangolo con Spadoni. Il Rimini.com reagisce immediatamente e un minuto dopo lo svantaggio Rizzo va vicinissimo al pari cogliendo un palo clamoroso. Poco più tardi l’occasione di impattare il match capita sui piedi di Vitali, che a tu per tu con Masetti spara alto. L’ultima grande occasione della prima frazione è ancora opera dei biancorossi con Moretti, che da fuori area colpisce il secondo sfortunato palo interno dell’incontro.

La ripresa si apre come peggio non potrebbe per i riminesi: Babini punisce Delvecchio da fuori area con un potente e preciso tiro di prima da fuori area. I biancorossi faticano a ritrovare la verve mostrata nel primo tempo, ma riescono comunque a limitare le velleità offensive avversarie. Tuttavia, la stanchezza sopraggiunge e gli ospiti non si rendono pericolosi come nel primo tempo. In chiusura del match Spadoni prova ad allungare ulteriormente il risultato, ma Delvecchio si supera parando il tiro di Spadoni.

RUSSI SRL SSD 2

CALCIO A CINQUE RIMINI.COM 0

RUSSI: A. Masetti, Spadoni, Gardi, Gurioli, Gallamini, Stanghellini, E. Masetti, Cedrini, Michelacci, R. Babini, A. Babini, Gamberini. All.: Caleffi.

RIMINI.COM: Ravaioli, Moretti, Muratori, Albani, Vitali, Timpani, Delvecchio, Muha, Gamba, Rizzo, Celli, Gemmani. All.: Gasperoni.

ARBITRI: Baravelli di Ferrara, Pugliese di Ferrara.

RETI: 9’ pt Cedrini, 1’ st R. Babini.

AMMONITI: A. Babini, Moretti, Albani.