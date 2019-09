Calcio a 5, male la prima per i biancorossi: al Flaminio il Baraccaluga passa 2-0

Partenza falsa per il Rimini.com, che cade in casa al debutto in campionato perdendo per 2-0 contro il Baraccaluga. Una partita in cui nel primo tempo giocano meglio gli ospiti, mentre nella ripresa i padroni di casa mostrano maggiore brillantezza, ma ciò che fa realmente la differenza è il cinismo con il quale la squadra di mister Spelta conclude ogni volta verso la porta difesa da Ciappini. I biancorossi hanno da recriminare su un gol annullato, ma a parte in quell’occasione le sortite offensive che si sono concluse con un tiro in porta non sono state tante per gli uomini di Gasperoni. Ovviamente c’è ancora tanto lavoro da fare in casa biancorossa: il tempo c’è e le qualità degli uomini a disposizione del coach romagnolo sono evidenti. Il primo tempo è inizialmente equilibrato, ma con l’andare avanti del cronometro, il Baraccaluga prende in mano sempre di più il pallino del gioco.

Le occasioni, in ogni caso, scarseggiano. L’unica azione degna di nota dei primi 30’ è quella che porta al gol che sblocca l’incontro, e arriva soltanto al 27’. L’1-0 ospite porta la firma di Carboni, bravissimo e furbo ad approfittare del tiro-cross di De Freitas sul secondo palo, dove può insaccare a porta praticamente sguarnita. La ripresa vede sin dalle prime battute un Rimini.com dentro la partita, che prova ad aumentare il ritmo della partita giocando con maggiore intensità. Dopo nemmeno 120 secondi dall’inizio della seconda frazione, i biancorossi hanno una grandissima occasione con Muratori, che insacca battendo il portiere avversario. Il gol, però, viene annullato dagli arbitri, a causa di un blocco ritenuto irregolare da parte di Moretti, che avrebbe così agevolato Muratori a concludere in libertà. Gli uomini di Gasperoni non demordono, ma troppo spesso le trame offensive risultano essere frenetiche e inconclusive. Con l’unica occasione del proprio secondo tempo, il Baraccaluga raddoppia e si porta sul 2-0 con un gol fotocopia a quello dell’1-0, che arriva nel primo minuto di recupero. De Freitas riesce ancora una volta, grazie ad un potente e preciso tiro-cross, a trovare sul secondo palo Carboni, che con grande maestria trasforma il secondo assist del compagno nella prima doppietta personale della stagione.

CALCIO A CINQUE RIMINI.COM 0 - BARACCALUGA 2

RIMINI.COM: Ciappini, Ravaioli, Moretti, Tonetti, Muratori, Albani, Gasperoni, Vitali, Muha, Rizzo, Celli, Gemmani. All.: Gasperoni.

BARACCALUGA: Contini, Cella, Galli, Carboni, Guardiani, Moutawakkil, De Freitas, Silvano, Trenchi, Ferraroni. All.: Spelta.

ARBITRI: Valli di Faenza, Pavone di Forlì.

RETI: 27’ pt Carboni, 31’ st Carboni.

AMMONITI: Moretti, Carboni, Guardiani.