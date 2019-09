Calcio a 5, parte con una sconfitta la stagione del Rimini

Inizia nel peggiore dei modi l’annata biancorossa, con una sconfitta pesante al Flaminio. Un risultato figlio di tante cose, come delle numerosissime assenze o di una tardiva forma fisica per il Rimini, che non deve assolutamente essere ingigantita ma nemmeno sottovalutata. Questa squadra deve ancora lavorare tanto ed è evidente che queste due partite di Coppa (la prossima è sabato prossimo con il Santa Sofia) saranno utilissime per il proseguo della stagione: non tanto e non solo per amalgamare bene il gruppo, ma anche per assorbire un po’ i tanti kilometri percorsi durante la preparazione conclusa soltanto due giorni fa. Il Russi era fisicamente molto più avanti dei biancorossi e questo, soprattutto nel corso della ripresa, si è fatto particolarmente sentire, annesso alla poca lunghezza della panchina a disposizione di Gasperoni. Il primo tempo per 20 minuti viene giocato ottimamente dal Rimini.com: un inizio di partita scoppiettante, con molte occasioni create e una buona fluidità di manovra. Dopo la traversa colpita al 16’ da Cedrini con un tiro da fuori, il Russi passa in vantaggio un minuto più tardi grazie al tiro sul secondo palo di Gardi. Il Rimini.com prova a reagire immediatamente e Timpani ha un’ottima occasione in contropiede, che però spreca calciando addosso al portiere. In chiusura della prima frazione la difesa di casa crolla definitivamente, lasciando agli avversari l’opportunità di raddoppiare su calcio libero magistralmente trasformato da Spadoni. Il secondo tempo è una Caporetto per il Rimini che permette sin da subito al Russi di allungare ulteriormente nel risultato, questa volta con il diagonale vincente di Babini. Dopo il gol del 4-0 ospite a firma Gallamini, i riminesi hanno un sussulto e Muratori riesce a trasformare brillantemente l’assist rasoterra di Albani, battendo Fantini per quello che rimarrà l’unico gol di giornata per loro. Difatti, al 15’ arriva anche il quinto gol del Russi, grazie alla perfetta punizione dal limite di Gallamini. Il Rimini.com non c’è in campo: le rotazioni accorciate a 7 giocatori si fanno sentire e la squadra di Gasperoni ha abbandonato da tempo la partita, fisicamente e mentalmente. Negli ultimi minuti di partita arrivano anche il sesto e il settimo gol per gli ospiti, che vanno in rete prima con il diagonale di Babini e poi con il tiro dal limite di Cedrini. Una sconfitta pesante certo, ma che Timpani, da buon capitano e da giocatore navigato, sa come incanalare nella giusta direzione, mettendoci la faccia e annullando in partenza possibili allarmismi: «Nel secondo tempo non eravamo in campo, abbiamo fatto troppa fatica. C’è ancora molto da lavorare. Ovviamente le tantissime assenze oggi hanno pesantemente influenzato il risultato finale, che rimane comunque troppo pesante, ma non dobbiamo vedere questo risultato con pessimismo». Davide Timpani, inoltre, contestualizza il risultato oggi in relazione allo stato fisico suo e dei propri compagni: «Veniamo da due settimane in cui abbiamo lavorato tantissimo e questa non solo è la nostra prima partita ufficiale, ma proprio la prima partita della stagione. Di benzina nelle gambe ne abbiamo messa parecchia ed è al momento difficile poter dare il meglio fisicamente, ancora di più quando si è in pochi». Infine, Timpani, dà un consiglio ai suoi compagni, specialmente ai più giovani, indicando la strada da percorrere: «Perdere fa sempre male, ma non dobbiamo certo perdere la testa per una partita di Coppa: una competizione che già di solito è propedeutica per il resto della stagione e l’inizio del campionato, e che quest’anno lo è ancora di più viste le zero amichevoli giocate».