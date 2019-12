Calcio a 5, si chiude con una sconfitta in trasferta il 2019 del Rimini.com

Si chiude come peggio non potrebbe il 2019 del Rimini, con una sconfitta in trasferta sul campo del Baraccaluga. Un campo sicuramente difficile, angusto e non abituale per gli standard, ma ciò non toglie sicuramente pesanti responsabilità ai biancorossi che perdono malamente per 7-1. Gli uomini di Gasperoni sono spenti, giocano una partita sottotono senza mai riuscire a cambiar marcia, subendo dal primo all’ultimo minuto di gioco le iniziative dei piacentini.

Il Rimini.com va così a chiudere questo primo atto della stagione da penultimo in classifica, con un ritardo di 10 punti sulla zona salvezza: una distanza non impossibile, ma i biancorossi se vogliono riuscire in questo vitale obiettivo stagionale dovranno approcciare il nuovo anno in maniera del tutto differente. Servirà ritrovare il giusto feeling con il campo di casa, che sin qui ha visto il Rimini.com perdere per 5 volte e pareggiarne una; e servirà soprattutto ritrovare la fiducia in se stessi e le motivazioni giuste, a prescindere che si giochi al Flaminio o in trasferta.

Che sia un incubo il primo tempo del Rimini.com lo si capisce sin dalle prime battute, con De Freitas che manda i suoi in vantaggio al 6’ grazie ad una bella conclusione da fuori area. Il raddoppio del Baraccaluga arriva pochi minuti più tardi e porta il nome di Pizzelli. Dopo una fase interlocutoria del match, in cui i biancorossi faticano incredibilmente a rendersi pericolosi, è Guardiani a trovare il momentaneo 3-0 al 21’. Gli uomini di Gasperoni, sotto shock e in evidente difficoltà, non riescono a reagire e così arriva anche il quarto gol della frazione per i piacentini, questa volta grazie al tiro dalla distanza di Franca. I biancorossi, abbastanza a sorpresa, accorciano le distanze in chiusura di primo tempo con Albani.

Il secondo tempo riparte dal gol segnato in chiusura da Albani, che nelle speranze biancorosse potrebbe rappresentare un punto di svolta: purtroppo, la rete del romagnolo è soltanto un fuoco di paglia. Il Baraccaluga nella ripresa predilige la fase di gestione a quella di aggressione, ma non per questo non cerca comunque con insistenza la via del gol. Il 5-1, al 21’, è ancora una volta frutto di una conclusione da fuori area sulla quale Delvecchio non può nulla: è ancora una volta Pizzelli ad andare in gol, il quale trova così la doppietta personale. Gli emiliani vanno nuovamente in gol nemmeno 60 secondi più tardi, grazie al bel triangolo fra Franca e Carboni che porta quest’ultimo a calciare in maniera vincente sul secondo palo. Il gol del definitivo 7-1, invece, è di Guardiani e arriva a pochi secondi dal triplice fischio.