Calcio a 5, tracollo del Rimini: al Flaminio vince il Real Casalgrandese

Settima sconfitta in 8 giornate di campionato per il Rimini.com di Fabio Gasperoni, che nella sconfitta di sabato non riesce nemmeno a dar continuità ai segnali di crescita che si erano visti nelle ultime prestazioni. È stata semplicemente una prestazione troppo brutta per esser vera quella dei biancorossi, che hanno chiuso la prima frazione sotto per 5-1 fra le mura di casa del Flaminio.

Nella ripresa i romagnoli hanno tentato di dare una piccola scossa una volta arrivati sul 7-1 per gli ospiti, ma il tempo non era abbastanza e la montagna era troppo alta da scalare. Il Rimini.com capisce immediatamente che non è giornata quando al 6’, dopo che Rizzo perde un pallone dal limite, viene punito dal tiro sul secondo palo di Della Grotta. Nemmeno 60’’ più tardi gli emiliani raddoppiano con Regina. I biancorossi provano a reagire e lo fanno con Moretti, bravo a concludere al meglio il bel filtrante di Timpani. Dopo una fase interlocutoria del match, in cui i padroni di casa provano a cercare di riequilibrare il risultato, il Casalgrandese trova il 3-1 Giordano, che segna da fuori area sugli sviluppi di un corner battuto da Regina. Muratori prova a riportare i suoi a contatto, ma la sua bella conclusione finisce sulla traversa. Nel giro di 3 minuti, sul finire della prima frazione, gli ospiti assestano un uno-due devastante, che mette sulle ginocchia la squadra di Gasperoni: prima è Della Grotta ad andare in rete, poi El Moussabiq per il momentaneo 5-1.

La ripresa riprende nel peggiore dei modi per i riminesi, con il Real Casalgrandese che non sembra sazio del proprio ottimo primo tempo. Al 5’ è ancora una volta Regina ad andare in gol, mentre al 9’ ci si mette anche la sfortuna sulla strada del Rimini, che si segnano nella propria porta per via dell’inavvertito tocco di Celli che porta il risultato sul 7-1. Il Rimini.com si affida nuovamente a Michele Moretti per provare a smuovere un po’ le acque, il quale fra il 19’ e il 20’ va in gol due volte portando il risultato sul 3 a 7 e trovando la prima tripletta personale della stagione. All’ultimo minuto del match il Real Casalgrandese va per l’ultima volta di giornata in gol, questa volta con Senese che chiude definitivamente il risultato sull’8-1.

CALCIO A CINQUE RIMINI.COM 3 - REAL CASALGRANDESE C5 8

RIMINI.COM: Ciappini, Moretti, Tonetti, Muratori, Albani, Gasperoni, Vitali, Timpani, Delvecchio, Muha, Rizzo, Celli. All.: Gasperoni.

CASALGRANDESE: Bartolotta, Ferraro, Salviani, Muto, Regina, Della Grotta, Senese, Giordano, Palladini, Bivinelli, De Risi, El Moussabiq. All.: Ferretti.

ARBITRI: Presicce di Imola, Marchica di Bologna.

RETI: 6’ pt Della Grotta, 7’ pt Regina, 9’ pt Moretti, 17’ pt Giordano, 24’ pt Della Grotta, 27’ pt El Moussabiq, 5’ st Regina, 9’ st aut. Celli, 19’ st Moretti, 20’ st Moretti, 30’ st Senese.

AMMONITI: Ciappini, Timpani, Muto.