Calcio a 5, una buona prestazione non basta: il Rimini sconfitto dal Balca

Continua il digiuno da punti del Calcio a Cinque Rimini.com che cade a Baricella con il Balça per 4-2, dopo un’ottima partita, anche un po’ sfortunata, giocata per tutti i 60’ di gioco. Il primo tempo si era chiuso in equilibrio sull’1-1, con i romagnoli che avevano dato prova di essere dentro al match. Dopo essere andati sotto per 3-2 nella ripresa, gli uomini di Gasperoni le hanno provate tutte per portare a casa un importante pareggio, ma nei minuti finali – anche per via della presenza del portiere di movimento – i padroni di casa riescono a piazzare il gol del definitivo 4-2 che mette fine alle speranze biancorosse.



Il Rimini.com parte subito forte e al 2’ Rizzo salta in contropiede un avversario e si trova a tu per tu con Cerulli: peccato che il tiro del giovane talento biancorosso non sia all’altezza della preparazione. Gli ospiti reagiscono veementemente, passando in vantaggio grazie al gol di Altavilla che porta i suoi sull’1-0. I biancorossi non ci stanno e rientrano subito in partita grazie alla splendida giocata di Rizzo, che parte da sinistra e accentrandosi scaglia un potente tiro che sbatte sul palo e si insacca per il momentaneo 1-1. In chiusura di frazione gli ospiti hanno anche la grande opportunità di portarsi in vantaggio per via di un tiro libero: capitan Timpani però sbaglia, calciando alto.



Nella ripresa a partire meglio è il Balça, a cui servono nemmeno 60 secondi per passare in vantaggio con la puntata dal limite ad opera di Morello. Tuttavia, gli uomini di Gasperoni non si disuniscono nemmeno dopo questo svantaggio e continuano a macinare gioco, mostrando un ottimo stato mentale. Il gol del pari arriva al 7’ ed a firma Liistro: il talentuoso biancorosso, a tu per tu con Cerulli, calcia in un primo momento addosso all’avversario, ma il pallone torna sui suoi piedi e grazie ad un incredibile numero riesce a liberarsi della pressione del portiere e di tre difensori avversari, segnando grazie ad un delicatissimo scavetto. La partita a questo punto sembra essere destinata a finire in un pareggio, visto il grande equilibrio presente sul parquet. Ma, poco dopo la metà del secondo tempo, il Balça è bravo a sfruttare un’imbucata centrale che permette a Fadiga a riportare i suoi in vantaggio di una rete. Il Rimini.com sembra accusare il colpo, mostrando un po’ di confusione dovuta anche alla stanchezza. Gasperoni però le prova tutte, schierando negli ultimi minuti anche il portiere di movimento che permette ai suoi di creare un paio di pericolosissime occasioni non finalizzate per questione di centimetri. Ma nel momento di massimo sforzo biancorosso, arriva la doccia gelata del 4-2 avversario con Morello che approfitta della presenza del portiere di movimento per bucare la porta e chiudere il match.

BALÇA CALCIO A 5 4

CALCIO A CINQUE RIMINI.COM 2

BALÇA: Cerulli, Altavilla, Fadiga, Morello, Molla, Asmaoui, Caccavalle, Mordacci, Gamberini, Simone, Cherroud, Kalaja. All.: Velimir.

RIMINI.COM: Ciappini, Tonetti, Albani, Liistro, Gasperoni, Timpani, Muha, Rizzo, Celli, Gemmani. All.: Gasperoni.

ARBITRI: Zorzi di Reggio Emilia, La Torre di Lugo di Romagna.

RETI: 6’ pt Altavilla, 12’ pt Rizzo, 1’ st Morello, 7’ st Liistro, 16’ st Fadiga, 20’ st Morello.

AMMONITI: Kalaja, Timpani, Muha.