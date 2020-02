Calcio femminile, arriva il riposo forzato per le atlete dell'Asd Riccione

Turno di riposo forzato per l'Asd femminile Riccione. E' stata infatti rinviata la gara con il Grifone Gialloverde. Le romagnole non disputeranno domenica la sfida nella prevista trasferta in terra laziale, a causa di una concomitante partecipazione della squadra gialloverde ad un torneo internazionale; l’incontro sarà recuperato domenica 1 marzo.

Domenica 23 febbraio, intanto, non si scenderà nuovamente in campo, in considerazione del turno di sosta del torneo.

Le biancoazzurre, reduci dal confortante successo per 3-2 nel derby con il Bologna sono terze in classifica con 23 punti, in virtù di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Serie C girone C

14^ giornata (3^ di ritorno)

Arezzo-Torres

Bologna-Res Women

Grifone Gialloverde-Riccione rinviata al 1° marzo

Jesina-Imolese

Pistoiese-Spezia rinviata al 3 marzo

San Miniato-Pontedera

Classifica

Pontedera 35

Torres 33

Riccione 23

Jesina 21

Res Women, Pistoiese 20

Spezia 16

San Miniato 15

Arezzo 13

Bologna 11

Grifone 7

Imolese 2

Res Women e Spezia una gara in meno