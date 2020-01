Calcio femminile, il mister Casadei fa il punto sui risultati delle ragazze dell'Asd Riccione

Il percorso di maturazione e crescita delle giovani ragazze della squadra under 17 procede nel migliore dei modi sotto la guida tecnica del mister Federico Casadei, al quale, dopo un anno di trionfi e successi a livello giovanile è affidato il compito di ricostruire il vivaio, valorizzando le giovani risorse da portare in prima squadra. "Le ragazze mi stanno piacevolmente stupendo, stanno crescendo tantissimo partita dopo partita - afferma il mister - sono sempre molto presenti e disponibili agli allenamenti, attente e partecipi a recepire ogni

indicazione e suggerimento impartito".

Come riesce a stimolare la squadra?

"Sin dal primo giorno, mi ero ripromesso di non guardare la classifica, focalizzando la mia attenzione unicamente sul percorso di maturazione delle allieve; i programmi procedono nel migliore dei modi, la passione e l’entusiasmo che ci mettono in ogni rifinitura è coinvolgente ed aiuta a lavorare meglio".

Come si prospetta questa annata?

"Dopo un anno di successi a livello giovanile ero consapevole che avrei affrontato un’annata di ricostruzione e di rinascita, sono due situazioni differenti accomunate pur tuttavia da medesime soddisfazioni enormi e gratificanti".

Il girone tosco-emiliano

"Affrontare squadre inedite di buon livello come le toscane ci serve come ulteriore stimolo per crescere e migliorare, dovendo gareggiare con squadre attrezzate e competitive, in aggiunta alle compagini che conoscevamo da tempo".

La classifica...

"Abbiamo vinto solo una gara contro una squadra fuori classifica come il Sassuolo B ma al di la’ dei punti ottenuti, in ogni gara sto vedendo dei miglioramenti delle giovani atlete, riuscendo a cogliere diversi aspetti positivi; il progetto continua e avrà dei frutti a medio – lungo termine, formando e preparando nel migliore dei modi le ragazze per il salto in prima squadra".