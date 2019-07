Calcio, il centrocampista Niku Alimi resta in biancorosso

Isnik Alimi, centrocampista classe '94, sarà ancora un giocatore biancorosso. Lo scorso anno, alla prima esperienza all'ombra dell'Arco d'Augusto, Niku ha collezionato 31 gettoni di presenza in regular season. Suo, nel ritorno play-out con la Virtus Verona, il gol del 2-0 che ha messo il sigillo alla permanenza tra i "Pro" della maglia a scacchi. Al gladiatore della mediana, che ha prolungato il proprio rapporto con il Rimini in prestito dall'Atalanta per una stagione, con opzione di rinnovo biennale, un grande in bocca al lupo per un altro anno da protagonista.