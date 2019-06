Calcio, il Rimini mette in chiaro le cose: "La società non è in vendita"

"In merito alle notizie apparse negli ultimi giorni su alcuni organi di informazione, il Rimini F. C. comunica che la società non è in vendita". E' quanto si legge in una stringata nota stampa diffusa dalla stessa società calcistica biancorossa. "Si rende altresì noto che l’assemblea dei soci, riunitasi in data 5 giugno 2019, ha provveduto a modificare l’organo amministrativo nominando il presidente Giorgio Grassi amministratore unico della società" si conclude la nota.