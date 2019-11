Calcio, il Rimini presenta il nuovo sito e i progetti di marketplace

Dare la possibilità a tutti coloro che amano i colori biancorossi di essere sempre più vicini e parte del mondo Rimini Football Club, consentire ai partner commerciali della società biancorossa di creare business. Questi, in sintesi, gli obiettivi del nuovo progetto di “marketplace” del Rimini F. C. collegato al sito della squadra.

“Un altro marketing è possibile” ha esordito, parafrasando il celebre slogan coniato dal presidente Giorgio Grassi, il responsabile marketing del Rimini F. C., Roberto Urbini. “Abbiamo pensato a qualcosa di innovativo e, attraverso la completa rivisitazione del nostro sito ufficiale, abbiamo dato vita al progetto di marketplace, meglio conosciuto come e-commerce, un sistema interattivo e fruibile da tutti, anche da coloro che non risiedono nella nostra città ma amano i nostri colori. Uno strumento rivolto a tutti i nostri tifosi e ai nostri partner commerciali che potranno avere maggiore visibilità e costruire nuove opportunità di mercato. Per realizzare il tutto abbiamo scelto la collaborazione con Comcart, un’azienda del territorio specializzata proprio nel costruire e far funzionare questi strumenti di nuova generazione”.

La palla è passata a Leandro de Aguiar, titolare di Comcart e webmaster del Rimini F. C. “Abbiamo rinnovato il sito ufficiale, sia dal punto di vista grafico che sotto l’aspetto dei contenuti. Attraverso il nostro marketplace abbiamo creato un luogo dove tutti i partner commerciali esistenti e quelli futuri potranno vendere i propri prodotti e servizi collegati alla piattaforma del Rimini F. C. Sullo stesso portale sono disponibili i prodotti del merchandising ufficiale, personalizzabili e pronti per essere consegnati sul territorio nazionale così come in qualsiasi altro paese del mondo”.