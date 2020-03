Calcio, il Rimini sospende le attività della prima squadra e del settore giovanile

Considerato il protrarsi della grave situazione legata al diffondersi del Coronavirus, vista l’esponenziale espansione dei contagi e in ottemperanza a quanto disposto dalla Lega Pro in accordo con l'Aic, il Rimini Fc sospende le attività della prima squadra fino al 20 marzo. La società raccomanda, nell’interesse dei propri tesserati e collaboratori tutti, delle loro famiglie e dell’intera collettività, di non abbandonare il proprio domicilio a Rimini e di attenersi responsabilmente a quanto previsto dai dpcm del 9 e dell'11marzo 2020. Le attività del settore giovanile sono sospese sino al prossimo 3 aprile. La priorità assoluta in questo momento è quella di tutelare la salute di tutti.

