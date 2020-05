Calcio, il Rimini sospende le attività fino a data da destinarsi

Con riferimento all'ultimo Dpcm e in seguito all'ordinanza emessa lo scorso 30 aprile dalla Regione Emilia Romagna, il Rimini F. C. rende noto che le attività della prima squadra e dell'intero settore giovanile non riprenderanno lunedì, ma rimarranno sospese sino a data da destinarsi. Questo in attesa della definizione del protocollo sanitario e delle norme sulla eventuale ripresa delle competizioni sportive.

