Calcio, LegaPro: il Rimini convince ma non vince: la FeralpiSalò pareggia in pieno recupero

Non è bastato al Rimini essere per ben due volte in vantaggio per portare a casa l'intera posta in palio nella seconda giornata del campionato di serie C, girone B. I biancorossi impattano infatti per 2-2 in casa della FeralpiSalò e salgono a 4 punti in classifica dopo la vittoria nella prima giornata contro l'Imolese. Al vantaggio degli ospiti con Scappi al 39' ha risposto Caracciolo due minuti dopo. Nella ripresa Rimini di nuovo in vantaggio (48') con la rete messa a segno da Ferrani ma proprio all'ultimo respiro, in pieno recupero, il pareggio della FeralpiSalò che fissa il punteggio sul 2-2 definitivo. Il Rimini avrebbe meritato sicuramente la vittoria, ma resta comunque il bicchiere mezzo pieno per una prestazione assolutamente positiva.