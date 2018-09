Calcio, ricorso respinto: il Santarcangelo resta in serie D

Ricorso respinto e il Santarcangelo resta in serie D. Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva inoltrata dai legali della società gialloblù. In attesa della data dell’udienza la Società Santarcangelo calcio anticipa "che proseguirà nell’iter processuale per tutelare in ogni sede i propri diritti sia dal punto di vista sportivo, sia economico". I gialloblu avevano chiesto la riammissione perché nella classifica finale dello scorso campionato veniva preceduto dal Vicenza per effetto del ko nei playout. Tuttavia ai veneti era stata però revocata l’affiliazione il 21 giugno. La giustizia sportiva non aveva però voluto riconoscere le ragioni presentate dal club del presidente Ivan Mestrovic.