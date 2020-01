Calcio, Rimini attivo sul mercato. Il ds: "Abbiamo agito tempestivamente"

Dopo essersi presentati domenica sul campo, contribuendo al prezioso successo sulla Feralpisalò, mercoledì pomeriggio Francesco Agnello e Antonio Letizia hanno pronunciato le prime parole ufficiali da giocatori del Rimini. A fare gli onori di casa, nella sala stampa del “Romeo Neri”, il direttore sportivo Ivano Pastore che ne ha poi approfittato per fare il punto sul mercato.

Il primo a prendere la parola è stato Francesco Agnello, centrocampista classe ’92, proveniente dall’Albinoleffe. “Dopo un periodo di sostanziale inattività, l’ultima partita l’ho disputata nel gennaio dello scorso anno, non era facile giocare subito 90′ minuti. Sono contento per come è andata, prima di tutto per la vittoria e poi, naturalmente, anche a livello personale. In questi mesi mi sono comunque allenato bene, poi è arrivata la chiamata del Rimini, grazie al direttore Pastore e a mister Colella, e sono molto contento di essere arrivato in una piazza e in una città importanti come Rimini. Dobbiamo pensare a fare punti, perchè le partite sono sempre meno, noi nuovi siamo qui per dare una scossa e una mano a raggiungere l’obiettivo. Domenica abbiamo portato a casa un risultato pesante ma restiamo con i piedi per terra perchè non abbiamo fatto ancora nulla, il cammino è ancora lungo. Le mie caratteristiche? Ho sempre giocato da mezzala destra ma sono a disposizione del mister”.

La palla è poi passata a Tony Letizia, attaccante classe ’87, reduce da un’esperienza a Bisceglie e domenica autore del primo gol contro la Feralpi con il quale ha bagnato nel migliore dei modi il debutto in biancorosso. “Sono molto contento, non potevo chiedere un debutto migliore. Il rigore? Ho giocato con Mendicino a Cosenza, a volte li battevo io altre volte lui, ho cominciato per primo. A livello di ruolo ho sempre giocato da prima punta, io mi vedo meglio da trequartista ma sono a disposizione del tecnico. A Bisceglie sono arrivato a novembre, poi non c’è stato l’accordo con il presidente e ho accettato molto volentieri la chiamata del Rimini. Mi piacciono le sfide e sono certo questa squadra porterà a casa l’obiettivo, non voglio sbilanciarmi ma credo ci salveremo senza passare dai play-out”.

Poi è toccato al diesse Ivano Pastore fare il punto sulle trattative. “Nelle prossime ore ufficializzeremo il difensore Ambrosini, che mercoledì mattina si è allenato con la squadra, lo stesso vale per il centrocampista Remedi che già giovedì dovrebbe lavorare con il gruppo. A breve chiuderemo anche per il portiere under, quando arriverà saremo a buon punto anche per il discorso giovani. Petrovic, invece, è tornato all’Entella. Se per ora sono soddisfatto? Durante la stagione faccio una lista dei giocatori le cui caratteristiche potrebbero far parte di un certo contesto, quelli che sono arrivati erano su quella lista. Poi ci sono le sorprese quali Remedi, non credevo la Giana se ne sarebbe privata. Diciamo che abbiamo preferito agire tempestivamente, aspettare la fine del mercato è sempre un rischio”.

Remedi ha firmato fino al 30 giugno 2021. Dopo l’esordio in D a Pontedera nella stagione 2010-11, per lui 31 gettoni di presenza, il passaggio in B a Livorno dove, in una stagione e mezza, è sceso in campo in 17 occasioni. Nel gennaio 2013 il ritorno al Pontedera, in C2, formazione con la quale ha collezionato altre 12 presenze. Nel campionato successivo ha indossato la casacca della Nocerina, in C1, mettendo a referto 16 gettoni di presenza. Nella stagione 2015-16 si è diviso tra il Real Forte Querceta in Eccellenza, 15 presenze e 2 reti a referto, e la Fortis Juventus in D, per un totale di 19 partite e una rete. Nella prima parte della stagione 2016-17 l’esperienza in D a Gavorrano, con 12 presenze e 2 gol, poi il ritorno in C a Modena formazione nella quale ha militato una stagione e mezza per un totale di 19 presenze. Nel novembre 2017 il passaggio al Gavorrano, sempre in categoria, per lui 20 presenze e due centri. Lo scorso anno prima l’esperienza alla Pro Piacenza con 14 presenze e 1 rete, poi l’approdo ad Arezzo per un totale di 6 presenze. Nella prima parte di questa stagione ha militato nella Giana Erminio, formazione con la quale ha giocato 18 partite e realizzato 2 reti.

Ambrosini ha firmato fino al termine della stagione. Dopo l’esordio in D con il Como, 1 gettone di presenza all’attivo al debutto, una stagione e mezza nel Tavolara, sempre in D, per un totale di 44 gare disputate. Nel gennaio 2010 il passaggio al Renate, in categoria, formazione con la quale è sceso in campo in 2 occasioni, poi l’approdo al Derthona, 30 presenze e 1 rete con la casacca bianconera. Nella stagione 2011-12 il ritorno in C a Como, con la maglia dei lariani ha disputato 5 stagioni e mezza, di cui una in B, per un totale di 124 gare disputate. Nel gennaio 2017 l’approdo a Modena, con i canarini 21 presenze a referto in un campionato e mezzo. Lo scorso anno e in questa stagione ha indossato la casacca del Sondrio, in Serie D, per un totale di 45 gare disputate.