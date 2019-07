Basket serie B, per Rbr una stagione ricca di derby: il 16 ottobre la sfida con Cesena

Divulgati da FIP e LNP i calendari della regular season per il campionato di Serie B, stagione 2019/20. Come preannunciato sarà una stagione esaltante e ricca di sfide avvincenti, soprattutto nel Girone C, quello nel quale sono state inserite le squadre di Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Tanti dunque i derby e tantissime le occasioni per seguire l'Albergatore Pro in trasferta. Si comincia il 29 settembre alle 18, quando al Pala Flaminio arriverà Senigallia. La domenica successiva ci sarà la lunga trasferta a Teramo. Circoletto rosso per la quarta giornata, unico turno infrasettimanale, sia all’andata che al ritorno, che mercoledì 16 ottobre vedrà gli Amadori Tigers Cesena ospitare Rimini in un derby che si preannuncia già infuocato. Il 24 novembre ci sarà invece il derby con Faenza. Occorrerà poi attendere l’avvicinarsi del Natale per un doppio turno che potrebbe dire molto in ottica qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia, cui si qualificano le prime 2 al termine del girone di andata. La dodicesima e la tredicesima giornata infatti, rispettivamente l’8 e il 15 dicembre, l'Albergatore prima ospiterà Montegranaro, poi sarà ospitata a Cento. Chiusura del girone di andata il 5 gennaio 2020 a Civitanova. "È un calendario che apre tanti scenari - commentano dalla società -. Di solito fa partire pensieri e sogni ed è un po' come scendere in campo prima della palla due. Il calendario fa pensare anche ai viaggi in trasferta, quelli della gita fuori porta, prima del grande match. Ci saranno tanti derby e tante trasferte in piazze storiche".