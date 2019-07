Cigliano a segno nel test del Rimini contro la Savignanese

Grazie a una rete di Cigliano, sul finire della prima frazione di gioco, il Rimini supera la Savignanese, formazione militante nel campionato di Serie D, nella prima uscita stagionale. Un allenamento congiunto, quello disputato sul rettangolo verde di Sant’Agata Feltria, utile a mister Renato Cioffi per testare la condizione dei propri giocatori dopo la prima settimana di ritiro e valutare i progressi del gruppo in vista degli impegni ufficiali. La sfida è stata anticipata di mezz'ora per l'arrivo del maltempo.

Foto Facebook Rimini FC