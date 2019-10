Colpaccio della Rinascita: espugnato il parquet della capolista Ozzano

Due punti pesantissimi conquistati da Albergatore Pro in una trasferta complicata in casa della capolista Ozzano. I padroni di casa hanno condotto la partita concedendo poco per 30'; poi un ultimo quarto semplicemente perfetto dei biancorossi ha fatto la differenza nel risultato finale. L'Albergatore Pro RBR tornerà in campo domenica 3 novembre alle 18 al Palasport Flaminio. L'avversario della settima giornata di campionato sarà la Ristopro Janus Basket Fabriano.



Atmosfera caldissima al Pala Arti Grafiche Reggiani dove la partita stenta a decollare nei primi minuti. Purtroppo la prima squadra ad aumentare il ritmo è Ozzano che comincia a segnare senza sosta da tre punti con i cecchini Chiusulo e Morara fino al 19-9. I biancorossi iniziano a carburare verso la fine del primo quarto e si portano sotto la doppia cifra di svantaggio. Nel secondo quarto Albergatore Pro ha le idee chiare e si avvicina agli emiliani, i padroni di casa continuano a segnare da tre ma Rimini non si fa impressionare e non riesce ad operare il sorpasso per un soffio con le triple ben costruite ma sbagliate di Broglia e Pesaresi. Nella prima metà del terzo quarto si continua a lottare possesso dopo possesso senza che una delle due formazioni riesca a staccare l'altra, ma RBR ne ha di più in quel momento e con un ottimo Ambrosin trova il primo vantaggio (45-46). I riminesi però non riescono a sfruttare il momento positivo commettendo qualche errore di troppo, concedendo così la possibilità ad Ozzano di rientrare: i padroni di casa non ci pensano su due volte e continuano a bucare la retina da tre punti. L'ultimo quarto si apre sul -14 RBR con la sensazione che rimontare sia un'impresa molto difficile, ma i nostri Heroes gettano il cuore oltre l'ostacolo e rifiutano categoricamente la sconfitta: le due triple consecutive di Moffa riportano a soli due possessi di distanza le squadre, le due triple successive di Pesaresi insieme ai canestri di Broglia segnano il vantaggio Rimini sul +5. Pesaresi conquista dei falli preziosi che consolidano il vantaggio dalla lunetta, Moffa mente il punto esclamativo sulla partita con una schiacciata a due mani in contropiede.



Sinermatic New Flying Balls Ozzano-Albergatore Pro RBR 72-81 (22-13, 38-36, 62-48)



TABELLINO OZZANO: Morara 17 (2/3, 4/6), Chiusolo 15 (3/8, 3/6), Dordei 10 (4/10), Folli 9 (3/5 da tre), Mastrangelo 6 (0/1, 2/2), Montanari 5 (1/3, 1/6), Iattoni 5 (1/2, 1/2), Corcelli 3 (0/2, 1/3), Crespi 2 (1/6), Favali, Lolli NE. All. Grandi, Pizzi, Tattini.



TABELLINO RBR: Bedetti F. 19 (2/4, 3/4), Pesaresi 15 (4/7 da tre), Rivali 11 (3/6, 1/2), Moffa 11 (2/3, 2/2), Ambrosin 8 (3/4, 0/1), Bedetti L. 7 (3/10), Broglia 7 (2/4, 0/3), Rinaldi 3 (0/4, 0/2), Chiari NE, Vandi NE, Bianchi NE, Ramilli NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton