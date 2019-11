Coppa del Mondo MotoE: per il titolo tutto rinviato all'ultima gara

Tutto rinviato a domenica. La Coppa del Mondo MotoE si deciderà nell’ultima sfida stagionale a partire dalle 15:30 sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia. Matteo Ferrari rimane il principale candidato alla vittoria finale grazie alla quarta posizione di sabato che gli permette di mantenere 12 punti su Garzo (secondo dietro Granado) e 21 su Smith (terzo al traguardo). Una gara caratterizzata da una partenza difficile quella del portacolori del ream Trentino Gresini nella quale è scivolato fino alla quinta piazza salvo poi ritrovare ritmo e fiducia, lottando prima con Garzo, e poi con Simeon e chiudendo finalmente con 13 punti importantissimi in vista di domenica. Ripetendo il risultato di sabato, a prescindere dai rivali, Ferrari sarebbe il primo Campione MotoE della storia. "Qualcosa in partenza non ha funzionato e stiamo analizzando i dati con il team, ma a parte quello avevo ritmo, anche se ci ho messo un po’ a superare Simeon - commenta -. Cercheremo di ripetere almeno il risultato. Rimaniamo con i piedi per terra e concentriamoci per l’ultima gara".