Coppa Italia, per il derby col Cesena il Rimini non vestirà il biancorosso

Domenica 4 agosto, in occasione del derby di Coppa Italia con il Cesena, il Rimini scenderà in campo con la seconda divisa ufficiale di colore blù. "Tale decisione è subordinata al ritardo dello sponsor tecnico Macron nel consegnare la fornitura della prima divisa ufficiale, quella a scacchi biancorossi - spiega il Rimini in una nota -. Anche se non dipendente dalla nostra volontà ce ne scusiamo con la tifoseria".