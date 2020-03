Carlton Myers sorpreso ad allenarsi in un parco. Un video messaggio di scuse sui social

"Vi avevo invitato a stare di casa": Carlton Myers, portabandiera azzurro all’Olimpiade di Sydney 2000, è stato "pizzicato" allenarsi al parco Renzi di Rimini. L'ex cestista, che non era a conoscenza dell'ordinanza che vietava l'ingresso nell'area verde, ha chiesto scusa con un video pubblicato sabato su Facebook. "Avevo pensato di uscire qui davanti a casa mia per fare un po' di attività in un parco attrezzato con delle strutture, non sapendo che non si potesse andare", esordisce Myers.

Al parco l'ex azzurro era con quattro amici: "Le distanze erano ampie, ma indipendemente da questo è vietato utilizzare le strutture. Inconsapevole di questo, sono stato pizzato dai Carabinieri, che puntualmente e giustamente e anche professionalmente hanno preso nota. Da un lato mi è dispiaciuto, da un lato devo fare i complimenti e chiedere scusa alle forze dell'ordine. Non era mia intenzione di non rispettare le regole. Complimenti ai Carabinieri perchè si dimostano sì fermi, ma anche tatto e professionalità. Scusate ancora".

