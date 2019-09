"Crescere insieme", raccolti 2500 euro dalla cena di beneficenza

Ammonta a 2.500 euro netti la somma raccolta martedì sera in occasione della cena di beneficenza organizzata, assieme al Consorzio Spiaggia Marina Centro, a favore degli amici dell’associazione “Crescere Insieme”. Dal Rimini F. C "un grazie di cuore a tutti i partecipanti e a tutti coloro, che in qualsiasi forma, hanno contribuito alla buona riuscita della serata".