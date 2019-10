Cristian Harpula argento ai Campionati Italiani Schoolboy FIP a Pescara

Cristian Harpula si mette al collo un argento dal sapore di impresa. Ai Campionati Italiani Schoolboy FIP in scena a Pescara, il giovanissimo atleta della Boxe Polisportiva Riccione allenato dal tecnico Ivan Cancellieri si accomoda sul secondo gradino del podio nei 56 kg. Nella finalissima di domenica contro il potente atleta laziale Roberto Cury De Castro, il tredicenne Harpula ha condotto un match molto equilibrato, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso per sapere chi fosse il campione italiano fino all’annuncio del verdetto finale. I giudici hanno dato la vittoria a Cury De Castro (3-2 il punteggio), ma i complimenti sono tutti per Harpula, che ha affrontato alla grande la sua prima esperienza a livello nazionale. Per arrivare a combattere la finale, l’atleta riccionese ha avuto la meglio ai quarti su Simone Meloni (5-0) e in semifinale su Salvatore Lampitelli (4-1) in forza alle Fiamme Oro. “Siamo davvero contenti – afferma il tecnico della Boxe Polisportiva Riccione, Ivan Cancellieri – perché alla prima esperienza di livello nazionale Cristian si è fatto valere alla grande. A lui vanno tantissimi complimenti: chi ben comincia è a metà dell’opera e Cristian ha cominciato benissimo”.